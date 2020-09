Oberbefehlshaber der NATO zu Besuch

Bukarest (ADZ) - Vor dem Hintergrund des von Washington beschlossenen Teilabzugs der US-Truppen aus Deutschland und deren teilweise Verlegung in andere NATO-Staaten, darunter auch Rumänien, ist der Oberbefehlshaber der NATO (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR), US-Luftwaffengeneral Tod D. Wolters, am Freitag in Bukarest zu Gesprächen mit rumänischen Behörden eingetroffen. Auf dem Programm des amerikanischen Generals standen Treffen mit Staatschef Klaus Johannis, Verteidigungsminister Nicolae Ciucă sowie Generalstabschef Daniel Petrescu. Welche Truppenzahl nach Rumänien verlegt werden soll, ist noch nicht bekannt.