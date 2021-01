Oberbürgermeister Dan entlässt Umweltschutzchef

Bukarest (ADZ) - Der Bukarester Oberbürgermeister Nicu{or Dan (parteifrei) hat am Donnerstag den Direktor des Ressorts für Umweltschutz der Hauptstadtverwaltung, Alexandru Nicolae, freigestellt, nachdem dieser die Fällung Dutzender gesunder Bäume im Stadtzentrum genehmigt hatte. Die Bäume, die nach Angaben des Oberbürgermeisters in zwölfter Stunde gerettet werden konnten, sowie einige Altbauten vor Ort, hätten offenbar weichen sollen, um Platz für Neubauten zu machen. Er werde nicht zulassen, dass die Grünflächen der Hauptstadt zerstört werden, ließ Nicu{or Dan anschließend in einem Facebook-Posting wissen.