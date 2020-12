Oberbürgermeister: Keine Quarantäne für Bukarest

Bukarest (ADZ) – Bukarest wird nicht unter Quarantäne gestellt, versicherte Bürgermeister Nicușor Dan am Dienstag auf dem TV-Sender Digi24, nachdem StadtratVlad Voiculescu (PLUS) auf Europa FM angekündigt hatte, mit diesem über eine Quarantäne sprechen zu wollen. Der Ex-Gesundheitsminister der Cioloș-Regierung argumentierte mit der Überbelegung der Intensivstationen in Bukarest und einer Inzidenzrate von 10 Infizierten pro 1000 Einwohnern in Ilfov. Laut Dan biete die Inzidenzrate von Bukarest (rund 6) keinen Quarantäne-Grund.