Ombudsfrau fordert Erklärungen zur Impfkampagne

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch hat Ombudsfrau Renate Weber drei Anträge auf Erklärungen zur Impfkampagne an Gesundheitsminister Vlad Voiculescu, den Leiter des Sonderkommunikationsdienstes STS, Ionel-Sorin Bălan, und den Leiter der Covid-19-Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, übermittelt.



Unter anderem werden Erklärungen zum Notbehandlungsprozedere im Falle von Nebenwirkungen eingefordert, zur Art und Anzahl der verfügbaren Impfdosen und der Wahlmöglichkeit einer bestimmten Impfung, zum technischen Ablauf der Teilnahme am Impfprogramm oder der Verteilung der Impfdosen an Hausärzte.