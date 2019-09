Ombudsfrau: Hohe Miete nicht hinnehmbar

Bukarest (ADZ) - Ombudsfrau Renate Weber hat am Samstag beim Fernsehsender Digi24 erklärt, dass es nicht hinnehmbar sei, dass die Institution, die sie leitet, 50.000 Euro pro Monat Miete zahle. Zumal es eine Institution sei, welche per Verfassung gegründet worden ist, müsse der Staat Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dies sei bisher aber weder in Bukarest noch in anderen Städten geschehen, obwohl es Versprechungen gab. Dass andere Institutionen, beispielsweise der Oberste Justizrat CSM, noch höhere Mieten zahlen, würde die Situation auch nicht besser machen, so Renate Weber.