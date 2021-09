Ombudsfrau: Zertifikatspflicht verfassungswidrig

Bukarest (ADZ) – Die verpflichtende Vorlage des grünen Zertifikats für die Berufsausübung von medizinischem Personal (ADZ hat berichtet) ist verfassungswidrig, so Ombudsfrau Renate Weber in einem Brief an Premier Florin Cîțu. Die drohende Auflösung des Arbeitsvertrags bei Zuwiderhandeln sei eine unverhältnismäßige Einschränkung von Gleichheit, Recht auf Arbeit und Sozialschutz, unangemessen und nicht zielführend. Gründe: die unverhältnismäßig hohen Testkosten, die der Ungeimpfte bezahlen muss, während die Impfung kostenlos ist; die von der Regierung versäumte Deckelung der Testpreise (anders als in anderen EU-Ländern); Personalmangel.