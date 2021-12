Omikron: Kommunitäre Verbreitung

Bukarest (ADZ) – Das Gesundheitsministerium hat am Donnerstag den ersten Omikron-Fall durch kommunitäre Verbreitung bestätigt. Es handelt sich um eine voll geimpfte 31-Jährige in Bukarest ohne Reisehintergrund. Damit sind bisher landesweit 11 Infektionsfälle der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 bekannt. Weitere zwei Fälle waren am selben Tag durch das Institut Matei Balș in Bukarest gemeldet worden. Einer davon war aus Großbritannien zurückgekehrt, der andere hatte Kontakt mit einem Rückkehrer. Beide haben leichte Krankheitssymptome.