OMV-CEO: Fortschritte bei Neptun Deep

Wien/Bukarest (ADZ) - OMV-Chef Alfred Stern hat dem Erdgas-Produktionsentwicklungsprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer am Dienstag „gute Fortschritte“ bescheinigt - der Entwicklungsplan für die kommerziellen Offshore-Erdgasfelder Domino und Pelikan Süd sei inzwischen auch von Rumäniens nationaler Agentur für Bodenschätze genehmigt worden, teilte Stern mit. Wie der OMV-Chef der österreichischen Presseagentur APA sagte, geht das Projekt Neptun Deep damit in die Entwicklungsphase, die Bohraktivitäten und den Aufbau der Erdgasförderung vorsieht. Fast zeitgleich sagte auch Petrom-CEO Christina Verchere dem rumänischen Wirtschaftsportal economica.net am Dienstag, dass man auf Hochtouren daran arbeite, mit der ersten Produktion Anfang 2027 loszulegen.



Das Projekt Neptun Deep wird bekanntlich gemeinsam mit dem staatlichen Erdgas-Produzenten und -Lieferanten Romgaz unter Betriebsführung der OMV Petrom entwickelt, die im Juni die finale Investitionsentscheidung getroffen hatte. Beide Mineralölunternehmen wollen in die Erschließungsphase des Offshore-Erdgasprojekts, dank dessen Rumänien zum größten Erdgasproduzenten in der EU wird, bis zu vier Milliarden Euro investieren.