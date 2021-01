Onlineunterricht geht nach Winterferien weiter

Bukarest (ADZ) - Eine Eröffnung der Schulen am 11. Januar schloss Bildungsminister Sorin Cîmpeanu in einem Interview für den Sender ProTV kategorisch aus. Der Termin sei viel zu kurzfristig und würde auf einer Planung basieren, die vor Monaten erstellt wurde. Dem aktuellen, mit dem Gesundheitsamt besprochenen Szenario zufolge, könnten Kindergärten und die Klassen 1 bis 4 nach den Semesterferien am 8. Februar wieder eröffnet werden. Nächste Priorität haben die Klassen 8 und 12 sowie Schulen, die Probleme mit dem Onlineunterricht haben. Die Entscheidung richtet sich nach den Vorgaben der Gesundheitsbehörden.