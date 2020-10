Onlineunterricht in Schulen immer häufiger

Bukarest (ADZ) - Laut am Montag veröffentlichten Daten des Bildungsministeriums gehen immer mehr Schulen in das sogenannte „rote Szenario“ über, welches ausschließlich Onlineunterricht vorsieht. Zurzeit besteht in 9748 Schulen normale Anwesenheit und in 4894 Schulen Hybridunterricht (mit wöchentlich abwechselnder Präsenz in den Schulklassen). 3014 Lehranstalten funktionieren zurzeit ausschließlich online – im Vergleich zu 581 Ende September. Anfang dieser Woche waren 382 Schulen wegen bestätigter Covid-19-Fälle geschlossen (verglichen zu 139 am 30. September), 2632 weitere Schulen befinden sich in Städten oder Gemeinden in denen wegen der erhöhten Inzidenzrate kein Präsenzunterricht mehr stattfindet.



Die Digitalisierung stellt Lehrkräfte und Schüler vor neue Herausforderungen, sowohl was die Nutzung der neuen Medien, als auch den Zugang zu diesen angeht: 10 Prozent der Lehranstalten Rumäniens und rund 23 Prozent der Schüler verfügen über keinen eigenen Internetzugang.