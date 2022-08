Opposition fordert Visa-Stopp für Russen

Bukarest (ADZ) - Die oppositionelle USR, die „Macht der Rechten“ des früheren PNL-Chefs Ludovic Orban und die außerparlamentarische PMP fordern eine Einreisesperre für russische Touristen. Solange der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobe, sei es „inakzeptabel, dass russischen Touristen Visa für Besuche hierzulande oder auf EU-Gebiet“ ausgestellt würden, hieß es in einem offenen Schreiben der Chefs besagter drei Parteien an Premier Nicolae Ciucă (PNL). Das Thema des Reiseverbots für russische Touristen spaltet zurzeit die EU – während vor allem die östlichen EU-Staaten darauf drängen, sind die westlichen eher dagegen.