Oprea in PSD-Vorstand – Firea protestiert

Bukarest (ADZ) - Bukarests Oberbürgermeisterin Gabriela Firea hat am Montag in einer Mitteilung auf Facebook gegen die Durchdrückung „einiger Personen“ in den Vorstand der PSD protestiert. Am Sonntagabend wurde der ehemalige Innenminister und UNPR-Chef Gabriel Oprea beim PSD-Sitz gemeinsam mit der Parteiführung bei der Besprechung der Wahlresultate gefilmt. PSD-Chefin Viorica Dăncilă erklärte darauf, dass mit mehreren Gewerkschaften, darunter der Vereinigung der Militärs und Polizisten, ein Abkommen unterzeichnet wurde, demzufolge die entsprechenden Gewerkschaftsvorsitzenden Mitglieder im Führungskomitee der PSD werden.