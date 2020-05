Orban: Doch keine Reisen ab 15. Mai

Bukarest (ADZ) - Nachdem Innenminister Marcel Vela angekündigt hatte, ab 15. Mai seien auch Reisen möglich, widersprach Premierminister Ludovic Orban am Donnerstag: Eine konkrete Entscheidung zu den Lockerungsmaßnahmen im Hinblick auf Reisen würde erst am 14. Mai bekannt gegeben. Auf die widersprüchlichen Aussagen von Johannis und Vela angesprochen, erwiderte Orban, sicher sei nur, was der Präsident sagte: freie Bewegung im eigenen Ort, doch außerhalb nur aus beruflichen Gründen, für medizinische Behandlungen und individuellen Sport.