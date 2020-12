Orban erneut bereit für Premierministeramt

Bukarest (ADZ) – Im Rahmen der am Dienstag wieder aufgegriffenen Koalitionsverhandlungen zwischen PNL, USR PLUS und UDMR soll der als Premierminister zurückgetretene Ludovic Orban erneut bereit sein, für dieses Amt zur Verfügung zu stehen, wie Quellen von Mediafax und Hotnews berichten. Ein Rückzug der Nominierung von Florin Cîțu als Premierminister-Kandidat seitens der PNL sei dies nicht, vielmehr ein Angebot Orbans, um die am Wochenende gescheiterten Koalitionsverhandlungen wieder in Gang zu bringen. Diese waren durch die Forderung der PNL nach den Posten von Premierminister und Leiter der Abgeordnetenkammer ins Stocken geraten. Seitens des UDMR soll Einverständnis zum Vorschlag Orbans signalisiert worden sein.



Auf Ablehnung stieß die Idee bei Dacian Ciolo{, dem Premierminister-Kandidaten der USR PLUS, wie dieser auf Facebook klarstellte. Die USR-PLUS-Leitung wolle jedoch noch gesondert darüber beraten, es herrschten unterschiedliche Meinungen, die Variante Orban sei aber wohl nach dessen Rücktritt vor nur einer Woche „schwer zu verkaufen“, so die Mediafax-Quelle. Die Verhandlungen seien darüber hinaus nicht entscheidend weitergekommen.