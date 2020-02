Orban erwägt neue Modelle für Kindergeld

Bukarest (ADZ) - Ludovic Orban hat am Montag erklärt, dass er in Bezug auf Kindergeld interessante Modelle anderer Länder in Erwägung zöge, es sei aber noch nichts entschieden. Auf der Generalversammlung der Kommunen nannte er als Beispiel eine Steuererleichterung für Familien mit mehreren Kindern. Dieses Modell wird allerdings scharf kritisiert, da es Familien mit mittleren und hohen Einkommen begünstigt, während einkommensschwache Familien leer ausgehen.



Als weitere Variante nannte Orban, das Kindergeld in Form von Gutscheinen auszubezahlen, die nur „im Interesse des Kindes“ benutzt werden können. Auch Finanzminister Florin Cîțu unterstützt dieses Modell: Er betonte gegenüber Digi24, dass die Summe nicht geringer werde, sondern lediglich in anderer Form ausbezahlt würde, wie es bereits die USA und Finnland praktizierten. In Deutschland hatte dieser Vorschlag in der Vergangenheit für Empörung gesorgt, weil er Eltern unter Generalverdacht stelle.