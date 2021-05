Orban: Es war keine Geburtstagsfeier

Bukarest (ADZ) - Der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer Ludovic Orban hat am Mittwoch erklärt, es habe keine Feier anlässlich seines 58. Geburtstags im Parlament gegeben. Es hätten lediglich einige seiner Kollegen vorbeigeschaut, um ihm alles Gute zu wünschen, so der PNL-Vorsitzende, nachdem Aufnahmen mit mehreren Dutzend Personen ohne Atemschutzmasken in seinem Parlamentsbüro in den Medien erschienen waren. Er habe alle aufgefordert, Schutzmaßnahmen zu respektieren, allerdings sei es nicht möglich „mit Maske zu essen“. Die meisten derjenigen, die ihm persönlich Glückwünsche übermittelt haben seien bereits geimpft, so Orban.