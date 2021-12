Orban gründet neue Partei „Forța Dreptei“

Bukarest (ADZ) – Der kürzlich aus der PNL ausgeschiedene ehemalige Parteichef Ludovic Orban hat am Dienstag die Gründung seiner neuen Mitte-Rechts-Partei „Forța Dreptei“ (Macht der Rechten) angekündigt. Diese verstünde sich als eine „moderne Synthese aller im Laufe der Zeit von den großen mitte-rechts orientierten Gedankenströmen validierten Ideen, Werte, Prinzipien und Lösungen“ und soll der rechts-liberalen Bevölkerung entgegenkommen, welche derzeit „keinerlei politische Vertretung“ habe, erklärte Orban. Der traditionelle Vertreter dieses Spektrums, die PNL, hätte die Wähler verraten und sei „heute eine andere PSD, jedoch kleiner und ungeschickter“, so Orban.



Seine Ziele für 2022 sind: Der Aufbau einer von der Gesellschaft akzeptierten Partei mit mindestens 25.000 Mitgliedern und Filialen in mindestens der Hälfte der Ortschaften Rumäniens sowie künftig Kandidaten für „alle Wahlen“ stellen zu können. Der Parteiname lehnt sich an Orbans Slogan während der letzten internen PNL-Wahlen im September an, sei aber bis zum ersten Parteikongress nur provisorisch. Parteigründer sind neben Orban die 15 Abgeordneten, mit denen er im November die PNL verlassen hat.