Orban hält Wahlen im September für möglich

Bukarest (ADZ) - Laut Premier Ludovic Orban würden die Lokalwahlen nicht auf das nächste Jahr verschoben: Er verweist auf Prognosen von Epidemiologen, die von einem Abklingen der ersten Welle von Covid-19 bis 1. Juli und einer zweiten Welle im Oktober ausgingen, sodass die Lokalwahlen im September abgehalten werden könnten.



Was die Parlamentswahlen betreffe, die am 6. Dezember stattfinden sollten, betrachtet Orban die Durchführung per Briefwahl auch im Inland oder per elektronischer Wahl – unter hohen Sicherheitsvorkehrungen – als Modalitäten, die eine aussagekräftige Wahlbeteiligung sichern könnten.