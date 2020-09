Orban: Kein Wahlbündnis bei Parlamentswahlen

Bukarest (ADZ) - Auf einer Pressekonferenz am Montag hat der Parteivorsitzende Ludovic Orban bestätigt, dass die Nationalliberale Partei (PNL) sich ohne andere Partei als Bündnispartnerin den Parlamentswahlen stelle – die PNL sei die stärkste und glaubwürdigste Partei, die in Umfragen weit vorne liege, wie Mediafax den Premierminister mit Verweis auf die Seite cristoiublog.ro zitiert. Die Wahlen sollen am 6. Dezember stattfinden; am gestrigen Dienstag war der letztmögliche Termin, um Allianzen beim Wahlbüro (BEC) anzumelden – bis dahin hatte keine der Parteien öffentlich ein Wahlbündnis angekündigt.