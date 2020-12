Orban Präsident der Abgeordnetenkammer

Bukarest (ADZ) – PNL-Chef Ludovic Orban wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer gewählt. Nachdem der Alterspräsident Lucian Feodorov (AUR) die Sitzung abgebrochen hatte, die dann vom neuen Alterspräsidenten Ibrahim Hussein (Fraktion der Nationalen Minderheiten) wieder aufgenommen wurde, gewann Orban die Wahl um den Vorsitz der Kammer mit 179 Stimmen, sein Gegenkandidat Alfred Simonis (PSD) erhielt 110 Stimmen. Es war der erste Vertrauenstest für die Koalition PNL-USR-PLUS-UDMR, denn die Abstimmung erfolgte geheim. Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer wurden Alexandru Rafila (PSD), Lauren]iu Leoranu (PNL) und Cristina Prună (USR).



Zur Senatspräsidentin war zuvor Anca Dragu (USR-PLUS) gewählt worden, mit 75 Stimmen von 133 anwesenden Senatoren. Gegenkandidat Lucian Romanașcu (PSD) erhielt 51 Stimmen, sieben Stimmen waren ungültig. Anca Dragu war 2015 bis 2017 Finanzministerin in der Regierung Cioloș und ist nun die erste Frau auf dem Posten des Senatspräsidenten.



PNL, USR-PLUS und UDMR einigten sich auch über die Vizepremiers in der künftigen Regierung, das sollen Dan Barna (USR) und Hunor Kelemen (UDMR) sein.