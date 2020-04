Orban verwirft Diäten-Kürzung und Kurzarbeit im Staatssektor

Bukarest (ADZ) - Die liberale Regierung unter Premier Ludovic Orban hat ihre Pläne bezüglich einer allgemeinen Solidarität in Krisenzeiten, einschließlich im Staatssektor, wieder verworfen.



Wie der Regierungschef am Donnerstag bekannt gab, habe man auf die von ihm persönlich angekündigte Kurzarbeit im Staatssektor inzwischen verzichtet. Das Thema sei „nicht mehr aktuell“, da der Notstand ja in wenigen Wochen aufgehoben werde und „ein Großteil“ der im Staatssektor Beschäftigen zurzeit „an vorderster Front“ gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hierzulande kämpfen würde, so Orban.



Ebenfalls hinfällig ist auch die angekündigte 25-prozentige Kürzung der Diäten von Parlamentariern, Amts- und Würdenträgern, die der Premier nach eigenen Angaben per Eilerlass vornehmen wollte, nachdem er in einer Regierungssitzung ausdrücklich auf die Notwendigkeit der „Solidarität aller“, einschließlich der „Chef-Etagen und Amtsträger“ hingewiesen hatte.