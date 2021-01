Orthodoxe Kirche unterstützt Impfkampagne

Bukarest (ADZ) – Unter „strenger Einhaltung ethischer Grundsätze“ wie das informierte Einverständnis, Erklärung der Vorteile und Risiken und Verantwortungsübernahme im Falle von Gegenwirkungen unterstützt die rumänisch-orthodoxe Kirche (BOR) die Impfkampagne, so eine Pressemitteilung vom Freitag. Nur in ärztlichen Angelegenheiten wolle man sich nicht aussprechen, wenn Spezialisten unterschiedlicher Meinung seien. Am Sonntag schrieb der Gesundheitsminister dann auf Facebook, Patriarch Daniel habe zugesagt, in den Pfarreien eine Informationsbroschüre mit dem Titel „Impfung gegen Covid-19 in Rumänien. Gratis. Freiwillig. Sicher“ auszulegen.