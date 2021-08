OUG: Impfung zuhause möglich

Bukarest (ADZ) – Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität können vom Hausarzt auch zuhause gegen Covid-19 geimpft werden, sieht eine am Mittwoch verabschiedete Regierungseilverordnung vor. Außerdem soll auch in Praxen von Fachärzten geimpft werden können, was vielen chronisch Kranken den Zugang zur Impfung erleichtert. Der Hausarzt bekommt für die Impfung pro Hausbesuch 60 Lei, in der Praxis 40 Lei. Die Regelung gilt bis 31. März 2022 und soll ältere, gehbehinderte und chronisch Kranke Menschen zur Impfung motivieren.