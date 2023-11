OUG: Kein 100% bezahlter Covid-Krankenstand mehr

Bukarest (ADZ) - Covid-19-Patienten werden in Zukunft keinen 100-prozentig von der Krankenkasse bezahlten Krankenstand mehr genießen, so eine am 24. Oktober im Amtsblatt veröffentlichte Regierungseilverordnung, erklärte der Allgemeinmediziner Mihai Mara in einer Sendung auf Medika TV am Dienstagabend. Der Covid-19-Krankenstand soll fortan „wie eine gewöhnliche Viruserkrankung“ mit 75 Prozent entgolten werden, wobei der Arbeitgeber die ersten fünf Tage trägt. Ebenfalls soll der Krankenstand ab Beginn der Krankheit vom Hausarzt bestätigt werden, nicht wie bisher bei Covid-19 nach Beendung der Isolation.



Covid-19-Tests werden nur in Krankenhäusern kostenlos bleiben, erklärte Dr. Evelyn Cristescu in derselben Sendung und verwies auf die drastische Senkung gemeldeter Covid-19-Fälle insbesondere im ländlichen Bereich ohne Krankenhäuser. Die Krankenkasse habe bereits Informationen zur Änderung der Gesetzgebung ausgesendet, jedoch noch keinen Termin zu deren Inkrafttretung angegeben.