Pandemie-Prognose: Tătaru appelliert an Vernunft

Bukarest (ADZ) – Auf die Vorhersage der Nationalen Gesundheitsbehörde, die Anzahl der Neuinfektionen mit Covid-19 könne im September auf 2800 Fälle pro Tag steigen, reagierte Gesundheitsminister Nelu Tătaru am Donnerstag in der Rumänischen Akademie mit einem verzweifelten Appell. Er warnte dringend vor einer Bagatellisierung der Pandemie. Es könne auch schlimmer kommen als diese Hochrechnung, wenn die Regeln weiterhin nicht beachtet würden und die kommunitäre Verbreitung nicht gestoppt werde. Das bereits überforderte medizinische Personal wäre dann nicht mehr in der Lage, den Ansturm zu bewältigen.



Staatssekretär Raed Arafat warnte, ein starker Anstieg der Fälle in kurzer Zeit übe extremen Druck auf die Intensivstationen aus. Dann könnten Ärzte gezwungen sein, zu entscheiden, welcher Patient gerettet wird. „Das macht uns am meisten Angst (…). Es klingt zynisch, doch so sieht Katastrophenmedizin aus, wenn die Ressourcen fehlen.“