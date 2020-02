Parlament: Anhörungen der Minister eingesetzt

Bukarest (ADZ) - In den zuständigen Ausschüssen des rumänischen Parlaments haben am Montag die Anhörungen der alten und neuen Ministerriege des designierten Regierungschefs Ludovic Orban (PNL) eingesetzt. Drei ganze Tage lang wollen sich die PSD-Parlamentarier und deren Verbündete Zeit nehmen, um die liberalen Minister ordentlich zu „grillen“ bzw. unter Beschuss zu nehmen – vergleichsweise waren sämtliche Minister der Regierung Dăncilă stets nach einer kaum halbstündigen Anhörung durchgewunken worden.



Am Montag standen die Anhörungen der nominierten Minister für Finanzen – Florin Cîțu, Umwelt – Costel Alexe (beide PNL), Verteidigung – Nicolae Ciucă (parteifrei) und Inneres – Marcel Vela (PNL) an.

Eingedenk der Schikanen und Schlagabtausche während der vor kaum drei Monaten stattgefundenen ersten Anhörungen hatte der designierte Regierungschef seine Kabinettsmitglieder erst letzte Tage aufgefordert, sich „wacker zu schlagen“. Votum und Zustimmung der Parlamentsausschüsse seien wenig wichtig, da „über uns nun einmal keine ‘Parlamentarier von Dragneas Gnaden’ urteilen werden“, hatte Ludovic Orban anlässlich der wöchentlichen Regierungssitzung klargestellt.