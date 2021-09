Parlament beschließt U-Ausschuss zu Energiepreisen

Bukarest (ADZ) – Das Parlament hat am Donnerstag mit 339 Stimmen dafür und einer Enthaltung die Gründung einer Kommission zur Untersuchung der Gründe für die weitläufigen Gas- und Elektroenergiepreiserhöhungen beschlossen. Die Initiative wurde bereits am Montag von den PSD-Abgeordneten vorgeschlagen und kurz danach von Vertretern aller Parteien, inklusive der Minderheitenfraktion, unterstützt. In einer nächsten gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern soll der Vorsitzende der Nationalen Energieregulierungsbehörde ANRE die Preiserhöhungen rechtfertigen, erklärte PNL-Senatorin Alina Gorghiu.