Parlament besetzt Leitungsposten bei Rechnungshof und ANCOM neu

Bukarest (ADZ) - Ober- und Unterhaus haben am Dienstag auf einer Plenumssitzung mehrere Spitzenposten beim Rechnungshof und der Regulierungsbehörde im Kommunikationsbereich (ANCOM) neu besetzt. Beim Rechnungshof wurden insgesamt sechs Topjobs für eine einmalige, neunjährige, Amtszeit besetzt, nachdem die zuständigen Parlamentsausschüsse am Vormittag mehr als zwanzig Anwärter auf die Ämter angehört hatten. Posten beim Rechnungshof stehen bei rumänischen Politikern bekanntlich hoch im Kurs, da die Gehälter der Behörde zu den höchsten im Land gehören – so etwa beläuft sich das Durchschnittssalär eines Vizepräsidenten auf rund 27.000 Lei bzw. auf mehr als 5000 Euro.

Als neue Vizepräsidenten des Rechnungshofes bestätigte das Parlament erwartungsgemäß die beiden Favoriten des Rennens – nämlich den früheren Fiskuschef Lucian Heiuș seitens der PNL sowie den langjährigen Senator Ion Mocioalc˛ seitens der PSD. Zu neuen Beratern beim Rechnungshof bestimmte die Parlamentsmehrheit anschließend Ștefania Ferencz, frühere Generalsekretärin des Innenministeriums, sodann Carmen Drăgan (beide PNL), den bisherigen Munizipalrat der Hauptstadt Aurelian Badulescu (PSD) sowie die Kandidatin des UDMR, Lacziko Enikö Katalin, nachdem die PSD sich bereit erklärt hatte, einen Berater-Posten beim Rechnungshof an den Ungarnverband abzutreten.

Des Weiteren ernannte die Legislative auf ihrer Plenumssitzung von Dienstag auch zwei neue Vizepräsidenten der nationalen Verwaltungs- und Regulierungsbehörde im Kommunikationsbereich (ANCOM) – diese sind der bisherige liberale Abgeordnete Pavel Popescu sowie der frühere PSD-Parlamentarier Vlad Bontea. Die Koalitionspartner PSD und PNL hatten sich bereits zu Wochenbeginn auf die beiden Personalien geeinigt.