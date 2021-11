Parlament segnet neue TV- und Hörfunkintendanten ab

Bukarest (ADZ) – Dan Turturică und Răzvan Ioan Dincă sind am Montag in der gemeinsamen Sitzung des Parlaments als Vorsitzende der Verwaltungsräte des rumänischen Fernsehens (SRTv) bzw. Hörfunks (SRR) ernannt worden, wie Agerpres mitteilte. Somit haben sich die PNL und die PSD die Leitung der beiden Insitutionen geteilt. Der von der PNL unterstützte Turturică verfügt über langjährige Erfahrung als Journalist, unter anderem bei der Zeitung „România Liberă“ und bei Digi24. PSD-Kandidat Dincă war Leiter der Bukarester Oper, wo er im Jahr 2015 in einem Amtsmissbrauchsskandal verwickelt war und einer Haftstrafe von 6 Jahren knapp entging.



Alle Mitglieder wurden per Geheimabstimmung für ein Mandat von vier Jahren gewählt.



Ebenfalls am Montag hat der Senat die neue Leitung des rumänischen Kulturinstituts (ICR) ernannt. Liviu Jicman (PNL-Vorschlag) erhielt bei der geheimen Wahl die meisten Stimmen und wird somit ICR-Vorsitzender, Stellvertreter sind Mirel Taloș und Attila Weinberger, die von der PSD, bzw. dem UDMR vorgeschlagen wurden. Das Mandat der ICR-Leitung beträgt vier Jahre. Gleichzeitig wurden auch die 14 Mitglieder des Vorstands gewählt.