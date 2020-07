Parlament will Anti-Corona-Plan von der Regierung

Bukarest (ADZ) - Der Präsident der Abgeordnetenkammer, PSD-Interimschef Marcel Ciolacu, und der geschäftsführende Senatspräsident Robert Cazanciuc (ebenfalls PSD) haben Regierungschef Ludovic Orban (PNL) am Montag offiziell ins Parlament gebeten, um letzterem Bericht über den Maßnahmenplan seines Kabinetts zur Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hierzulande zu erstatten.



In ihrem Schreiben kritisierten die beiden PSD-Politiker das „kopflose Vorgehen“ des liberalen Minderheitskabinetts im Kontext der Corona-Krise, das in der Bevölkerung eine „tiefe Verunsicherung“ hervorgerufen habe. Aus diesem Grund sei es angebracht, dass der Regierungschef der Legislative seinen „Anti-Corona-Maßnahmenplan“ unterbreite – einschließlich dem Ablauf der für den 27. September angesetzten Kommunalwahl sowie der Planung des neuen Schuljahres, schrieben Ciolacu und Cazanciuc.



Der liberale Fraktionschef im Unterhaus, Florin Roman, stellte daraufhin gegenüber der Presse klar, dass Premierminister Orban sich bisher noch nie davor gedrückt habe, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen – im Unterschied zu so manchen „PSD-Regierungschefs“.