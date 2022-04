Parlamentspräsidenten reisen in die Ukraine

Bukarest/Kiew (ADZ) – Die Präsidenten des Senats und der Abgeordnetenkammer, Florin Cîțu (PNL) bzw. Marcel Ciolacu (PSD), werden als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine am 27. April in das kriegsgebeutelte Nachbarland reisen. Die Reise erfolgt auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Oleksijowytsch Stefantschuk, teilten Ober- und Unterhaus am Mittwoch in separaten Presseaussendungen mit. Auf dem Programm der beiden rumänischen Kammerpräsidenten stehen neben Gesprächen über den Wiederaufbau des Landes vor allem Besuche kriegszerstörter Orte; im Gespräch ist zudem eine Rede Marcel Ciolacus vor der Obersten Rada bzw. dem Parlament in Kiew.



Ciolacu und Cîțu sind nicht die ersten rumänischen Amtsträger, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine reisen – Anfang April hatten bereits die Abgeordneten Diana Stoica und Filip Havârneanu sowie der Europaabgeordnete Vlad Gheorghe (alle USR) das schwergeprüfte Nachbarland besucht.