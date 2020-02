Parteivorsitz: Ciolacu schießt gegen Grindeanu

Bukarest (ADZ) - In der PSD nehmen die Spannungen im Zuge des nahenden Parteitags zur Wahl der neuen Parteiführung zu. PSD-Interimschef Marcel Ciolacu, der noch diese Woche entscheiden will, ob er für das Amt des Parteichefs antritt oder nicht, schoss am Montag erstmals gegen den früheren Premier Sorin Grindeanu, dem ebenfalls Ambitionen auf das Amt nachgesagt werden: Der künftige PSD-Vorsitzende habe vor allem auch „Erfolge“ aufzuweisen, irgendwann in der Vergangenheit „ein hohes Amt bekleidet“ zu haben, reiche einfach nicht. Er selbst sei auf jeden Fall „gewillt“, aus den Fehlern seiner Amtsvorgänger zu lernen, sagte Ciolacu.