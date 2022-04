Parteivorsitz: PNL-Führung ebnet Ciucă den Weg

Bukarest (ADZ) – Das Exekutivbüro der PNL ist am Dienstagnachmittag zusammengetreten, um Premierminister Nicolae Ciucă den Weg in puncto Antritt für den Parteivorsitz zu ebnen. Konkret billigte die PNL-Führung eine Abweichung von der satzungsgemäß für alle Kandidaten auf den Parteivorsitz vorgeschriebenen Mindestmitgliedschaft von fünf Jahren, da Ciucă der PNL erst Oktober 2020 beigetreten war und folglich kaum die Hälfte der zwingenden Mindestmitgliedschaft aufweisen kann. Die gleiche Abweichung hatte die PNL-Leitung bereits seinen Amtsvorgängern Florin Cîțu und, davor, Klaus Johannis eingeräumt.



Allgemein wird erwartet, dass Ciucă nach Genehmigung besagter Abweichung von der Mindestmitgliedschaft nun umgehend seine Kandidatur auf das höchste Parteiamt bekanntgeben wird. Nach dem erfolgsgekrönten Putsch gegen Ex-PNL-Chef Cîțu bzw. dessen am Wochenende erfolgten Rücktritt hatte der Landesrat der PNL bekanntlich für Sonntag einen außerordentlichen Konvent mit 1500 Parteidelegierten angesetzt, auf dem neben dem neuen Parteichef auch dessen Stellvertreter sowie ein neuer Generalsekretär anstelle des zurückgetretenen Dan Vîlceanu gewählt werden sollen.