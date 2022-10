PES-Gipfel soll Schengen-Beitritt Rumäniens fordern

Berlin (ADZ) – Bei ihrem Kongress werden Europas Sozialisten (PES) in einer Resolution den Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum noch einmal ausdrücklich fordern, so eine Mitteilung aus dem Hause der rumänischen PSD. Dies sei eine starke Botschaft der Solidarität der sozialdemokratischen Familie, heißt es weiter. PSD-Chef Ciolacu könnte sich beim Parteitag in Berlin auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz sowie weiteren Regierungschefs aus den Reihen der europäischen linken Parteien treffen. Gespräche sind auch mit der S&D-Fraktionschefin im Europäischen Parlament, Iratxe García Pérez, vorgesehen.