Pintea: Polizeiaufsicht statt Untersuchungshaft

Bukarest (ADZ) - Die unter Korruptionsverdacht stehende frühere PSD-Gesundheitsministerin Sorina Pintea ist am Freitag aus Polizeigewahrsam entlassen worden. Das Berufungsgericht Bukarest hatte entschieden, dass die Anordnung von Polizeiaufsicht anstelle der U-Haft eine ausreichende Maßnahme darstelle. Sie unterliegt einigen Auflagen, so ist etwa die Kontaktaufnahme mit dem weiteren Verdächtigen oder Zeugen untersagt.



Die Managerin des Notfallkrankenhauses Baia Mare war am vergangenen Wochenende festgenommen worden, nachdem sie bei der Entgegennahme von Schmiergeld ertappt wurde, es besteht der dringende Verdacht auf „wiederholte Bestechungsannahme“.



Der Gesundheitszustand Pinteas, die an einer Autoimmunerkrankung leidet, soll sich aufgrund der Haftbedingungen verschlechtert haben; die Einlieferung in ein Vollzugskrankenhaus hatte sie aber am Donnerstag abgelehnt. Auch Aufnahmen der Verdächtigen in Handschellen hatten für Empörung gesorgt.