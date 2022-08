Plagiatsanzeigen richtig behandelt

Bukarest (ADZ) – Die Gerichtsinspektion hat den Umgang der Instanzen mit den Anzeigen zum mutmaßlichen Plagiat der Doktorarbeit von Premierminister Nicolae Ciucă abgenickt – die Bearbeitung der Beschwerden einiger Vereine gegen die Verfahrensführung wurde eingestellt, berichtet G4Media. 14 Vereine hatten unter anderem gerügt, dass eine Richterin in ihrem Urteil zur Abweisung einer Anzeige Bewertungen zur Stabilität der Exekutive sowie zur politischen Laufbahn und Glaubwürdigkeit des Premierministers geäußert hatte und dies rechtswidrig gewesen sein könnte. Weitere Beschwerden zu einem anderen Verfahren betrafen Zweifel an der ordnungsgemäßen Zuteilung des Verfahren nach dem Zufallsprinzip an den Richter Marius Iosif, sowie die Befangenheit dieses Richters aufgrund seiner Nähe zur PNL, aus deren Reihen der Premierminister kommt.



Gegen die Einstellung der Untersuchung dieser Beschwerden durch die Gerichtsinspektion erheben die Vereine jetzt wiederum Einspruch.