Ploiești: Brand in Krankenhaus fordert zwei Opfer

Der Brand im Krankenhaus Movila in Ploiești, der zwei Menschenleben forderte, ist bereits der vierte Krankenhausbrand in weniger als einem Jahr. Nur knappe anderthalb Monate zuvor kamen bei einem Feuer im Infektionskrankenhaus von Konstanza sieben Patienten ums Leben. Davor hatten die Brände in Piatra Neamț und im Bukarester Institut für Infektionskrankenheiten „Matei Balș“ je 15 bzw. 10 Opfer gefordert. | Foto: ISU Prahova

Bukarest (ADZ) – Ein erneuter Krankenhausbrand hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in dem im Norden von Ploiești befindlichen Krankenhaus Movila, der Abteilung für Infektionskrankheiten des Kreiskrankenhauses Prahova, wo Covid-Kranke behandelt werden, ereignet. Die Feuerwehr wurde um 4 Uhr morgens verständigt. Zum Einsatz kamen sechs Wasser- und Schaumlöschfahrzeuge, 57 Militärfeuerwehrleute und 20 SMURD-Krankenwagen des Kreisrettungsdienstes Prahova. Das Feuer wurde innerhalb von wenigen Minuten gelöscht. Der Brand forderte die Leben zweier Patienten im Alter von 74 und 75 Jahren, die dort nicht-invasiv mit Sauerstoff behandelt wurden. Eine Krankenschwester erlitt Brandwunden ersten und zweiten Grades auf 40 Prozent des Körpers und wurde in das Bukarester Floreasca-Spital transportiert. 20 weitere Covid-Patienten wurden ins Kreiskrankenhaus Prahova verlegt.



Das Feuer ist angeblich wegen eines defekten medizinischen Geräts oder eines Funkenflugs in der sauerstoffreichen Atmosphäre der Station ausgebrochen. Dem Krankenhaus Movila fehlt die Brandschutzgenehmigung der Notfallbehörde ISU Prahova.