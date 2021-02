PNL-Abgeordneter wegen Einflussnahme unter Anklage

Bacău (ADZ) – Die Bacăuer Korruptionsjäger haben Anklage gegen den Chef des PNL-Verbandes Neamț, den Abgeordneten Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, erhoben, dem Einflussnahme zur Last gelegt wird. Wie die Antikorruptionsbehörde DNA am Dienstag in einer Presseerklärung mitteilte, soll der liberale Abgeordnete letzten November 500.000 Lei Schmiergeld gefordert haben, um anschließend die Ernennung seines Bestechers in das Amt eines Direktors der staatlichen Wasserwirtschaftsbehörde „Apele Române“ per Einflussnahme auf den Ressortminister zu erwirken. Cozmanciucs Korruptionsverfahren ist beim Obersten Gerichthof anhängig.