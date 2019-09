PNL-Abgeordneter will neue Führung bei TVR und Radio

Bukarest (ADZ) - Der PNL-Parlamentarier und Vorsitzende des Kulturausschusses in der Abgeordnetenkammer, Gigel Știrbu, hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er die Absetzung der Intendanten vom öffentlichen Fernsehen und Radio, Doina Gradea und Georgică Severin, anstrebt. Laut einer eigenen Mitteilung auf Facebook, werde Știrbu den Oppositionsparteien vorschlagen, gemeinsam mit den Nationalliberalen den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 abzulehnen, was die beiden Institutionen „vor dem Kollaps bewahren würde.“ Știrbu beklagt eine „noch nie dagewesene Politisierung“ von Fernsehen und Radio unter der Leitung von Gradea und Severin.