PNL: Ausnahmeregelung für Cîțus Kandidatur

Bukarest (ADZ) – Das Exekutivbüro der regierenden Liberalen hat am Mittwoch die Anwendung einer Ausnahmeregelung zur Parteisatzung genehmigt, ohne die Regierungschef Florin Cîțu nicht als Herausforderer von Noch-PNL-Chef Ludovic Orban im Rennen um den Parteivorsitz antreten könnte: Das Leitungsgremium segnete eine Ausnahme in puncto Dauer der Parteimitgliedschaft ab, da Artikel 119 der PNL-Satzung Anwärtern auf das Amt des Vorsitzenden eine mindestens fünfjährige Parteimitgliedschaft vorschreibt.



Cîțu, der der Nationalliberalen Partei am 10. September 2016 beigetreten war, würde diese Voraussetzung folglich erst Mitte September, nicht schon am 25. August laufenden Jahres erfüllen – der Frist, bis zu der alle Kandidaturen hinterlegt werden müssen. Er ist allerdings keineswegs der erste Anwärter auf das Amt des PNL-Chefs, für den die Parteileitung diese Ausnahmeregelung genehmigt – sie war bereits bei Theodor Stolojan und Klaus Johannis angewendet worden.



Cîțu selbst gab anschließend bekannt, seine Kandidatur noch bis Ende dieser Woche hinterlegen zu wollen, während Noch-PNL-Chef Orban ankündigte, dies am gestrigen Donnerstag tun zu wollen.