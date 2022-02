PNL-Chef: Preisdeckelungen führen zu Knappheit

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der von der PSD, dem Seniorpartner in der Großen Koalition, zunehmend ins Auge gefassten diversen Preisdeckelungen hat Liberalenchef Florin Cîțu am Dienstag gewarnt, dass diese Maßnahme schnell auch zu Knappheit führen kann – insbesondere bei Treibstoff. Zudem werde kein Produzent in eine Branche investieren, „in der die Regierung die Preise gedeckelt hat“, von daher werde Rumänien „diesen Weg keineswegs einschlagen“, so der gegenwärtige Senatspräsident und frühere Premierminister. Cîțu hob hervor, dass Preise von Nachfrage und Angebot bestimmt werden, ein staatlicher Eingriff gehe stets mit „hohen Kosten“ einher.



In puncto Energiekrise bzw. horrender Energiepreise sagte der PNL-Chef, dass die Koalition mit Lösungen aufwarten und die Exekutive schon Mittwoch eine Reihe von Vorschlägen unterbreiten werde. Egal welcher Art, hätten diese Lösungen jedoch marktfreundlich zu sein bzw. eine Marktentwicklung zu ermöglichen; Preisdeckelungen seien lediglich kurzfristige Lösungen, da niemand garantieren könne, „dass nach einer zweimonatigen Deckelung die Preise im dritten Monat nicht wieder in die Höhe schnellen“, so Cîțu.