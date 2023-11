PNL-Chef wegen Abgängen entnervt

Bukarest (ADZ) - Liberalen-Chef Nicolae Ciucă hat am Donnerstag entnervt auf die jüngsten Abgänge liberaler Bürgermeister und weiterer gewählter Kommunalpolitiker reagiert, die zur PSD übergelaufen bzw. von Koalitionspartner abgeworben worden sind: In einer Koalition hätten „beide Seiten Respekt und Aufrichtigkeit“ an den Tag zu legen, sonst werde man auch nicht „im gleichen Rhythmus tanzen“ können, warnte der PNL-Chef, der den Überläufern zudem jegliche „authentisch liberale Gesinnung“ absprach.