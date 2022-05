PNL-Führung setzt interne Wahlen an

Bukarest (ADZ) – Die PNL-Führung hat am Mittwoch beschlossen, für Ende Mai interne Wahlen anzusetzen. So soll der Landesrat der PNL am 27. Mai in der Schulerau tagen, wo die insgesamt 1000 geladenen Delegierten einen neuen Generalsekretär, einen für politische Strategien zuständigen ersten stellvertretenden Parteivorsitzenden sowie einen für Fragen der Verteidigung und nationalen Sicherheit zuständigen Vizevorsitzenden bestimmen müssen. Als aussichtsreichster Anwärter auf das einflussreiche Amt des Generalsekretärs der PNL gilt Innenminister Lucian Bode. Der bisherige Amtsinhaber Dan Vîlceanu war Anfang April zurückgetreten.