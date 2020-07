PNL-Kandidaten Samstag bestimmt

Bukarest (ADZ) - Der Vorstand der regierenden Nationalliberalen Partei (PNL) kommt am Samstag zusammen, um alle Kandidaten für die Kommunalwahlen abzusegnen. Dies gab der PNL-Vorsitzende Ludovic Orban am Montag bekannt. Bis zum Wochenende müssten alle Kreisfilialen ihre Kandidatenlisten aufgestellt haben. Es gebe noch sechs Landkreise, in welchen diskutiert werde, und die Verhandlungen mit der Allianz USR-PLUS zu den Kandidaten für die Bukarester Stadtbezirke laufen ebenfalls noch, so Orban.