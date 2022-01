PNL muss neuen Minister für Digitalisierung nominieren

Bukarest (ADZ) - Die Leitung des liberalen Juniorpartners in der Großen Koalition muss diese Tage über einen neuen Minister für Digitalisierung entscheiden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Florin Roman (PNL) Mitte Dezember wegen eines Plagiatsskandals sowie Vorwürfen über einen massiv geschönten Lebenslauf zurückgetreten war.



Medienberichten zufolge haben die beiden liberalen Politiker Sabin Sărmaș und Iulian Popescu dabei gute Aussichten auf das Amt. Der Abgeordnete Sărmaș ist zurzeit Vorsitzender des Ausschusses für technologische Informationen des Unterhauses und wird zudem von den einflussreichen PNL-Verbandschefs aus dem Raum Klausenburg/Cluj unterstützt, während Popescu Staatssekretär im Ministerium für Digitalisierung sowie Vizepräsident des PNL-Verbandes Gorj ist und im Kabinett Cîțu das Amt eines Regierungsrats gehalten hatte.



Liberalenchef Florin Cîțu bestätigte am Wochenende, dass beide Personalien in den Karten für das Amt sind – die endgültige Entscheidung werde von der Parteileitung in Absprache mit Regierungschef Nicolae Ciucă gefällt. Den Medien zufolge dürfte eine Nominierung schon Anfang dieser Woche anstehen.