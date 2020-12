PNL: Orban als Präsident des Abgeordnetenhauses

Bukarest (ADZ) - Die Nationalliberalen werden bei den Verhandlungen zur Regierungsbildung darauf bestehen, dass Ludovic Orban Präsident der Abgeordnetenkammer wird, so die Entscheidung des Parteivorstands der PNL am Mittwochabend. Auch USR-PLUS erhebt mit Dan Barna Anspruch auf den Posten. Dieser hatte am Dienstag erklärt, dass dies eine mögliche Lösung sei, wenn Präsident Klaus Johannis einen Premier aus den Reihen der PNL vorschlägt, konkrete Gespräche hätte es noch nicht gegeben.



Im Verhandlungsteam der PNL sind neben Orban und Florin Cîțu Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, und Cristian Bușoi.