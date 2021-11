PNL-Spitze stellt Nicolae Ciucă als Regierungschef-Anwärter auf

Bukarest (ADZ) – Nach tagelang festgefahrenen Koalitionsverhandlungen hat sich der amtierende Liberalenchef und abgewählte Premierminister Florin Cîțu am Donnerstagnachmittag nun doch noch zum Schritt zurück durchgerungen: Auf einer Dringlichkeitssitzung der liberalen Parteiführung schlug Cîțu den als Favoriten des Staatsoberhauptes geltenden Vier-Sterne-General a. D. Nicolae Ciucă als offiziellen Anwärter der PNL auf das Amt des Regierungschefs vor. Cîțus Einlenken erfolgte nach einem am Vorabend gestiegenen vertraulichen Gespräch mit Präsident Klaus Johannis, in dem letzterer unbestätigten Medienberichten zufolge dem PNL-Chef nahegelegt haben soll, auf „Dünkel“ zu verzichten, damit die Regierungskrise endlich beigelegt werden könne. Sollte sich die PSD mit Ciucă als künftigem Regierungschef einer sozialliberalen Koalitionsregierung einverstanden erklären und von ihrer Forderung absehen, im Rahmen der beschlossenen Rotation an der Regierungsspitze den Premierminister als erste Partei zu stellen, so ist davon auszugehen, dass das Staatsoberhaupt die Fraktionen schon demnächst zu Sondierungen bittet und danach den Regierungsauftrag erteilt.



Cîțu selbst zog es am Donnerstag vor, die Medien zu meiden, um sich keinen unbequemen Fragen stellen zu müssen. Der Sitzung des Exekutivbüros der PNL wohnte er virtuell bei, sodass anschließend bloß die beiden Parteivizes Rareș Bogdan und Gheorghe Flutur vor die Presse traten. Letzterer teilte mit, dass der Beschluss der PNL-Führung, Ciucă als Anwärter auf das Amt des Regierungschefs aufzustellen, auf Einstimmigkeit beruhe, auch werde Ciucă ab sofort dem liberalen Unterhändler-Team vorstehen. Der Europaabgeordnete Rareș Bogdan fügte seinerseits hinzu, dass nunmehr „Schluss mit dem absurden Theater“ sei.