PNL und ALDE beginnen Fusionsgespräche

Bukarest (ADZ) – Die Liberalen haben offiziell die Gespräche zur Fusion mit ALDE begonnen, wie PNL-Sprecher Ionu] Stroe am Dienstag mitteilte. ALDE-Präsident Daniel Olteanu dankte der PNL für die Einladung, äußerte sich aber dennoch zurückhaltend in Bezug auf eine Fusion. Er erklärte, dass die Verhandlungen nicht in Anwesenheit des ALDE-Parteigründers und Ex-PNL-Chefs Călin Popescu Tăriceanu, inzwischen nicht mehr Parteimitglied von ALDE, stattfinden würden.



Die ALDE hatte es bei den letzten Wahlen nicht geschafft, die 5-Prozent-Schwelle zu erreichen, um im Parlament vertreten zu werden.