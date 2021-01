PNL-Vize Rareș Bogdan: „Die Partei ist ein Pulverfass“

Bukarest (ADZ) - Schwere Spannungen in den Reihen der regierenden Liberalen: Wie der erste stellvertretende PNL-Vorsitzende Rareș Bogdan letzte Tage eröffnete, gleicht seine Partei zurzeit einem „Pulverfass“, da sich immer mehr PNL-Verbände gegen Parteichef Ludovic Orban und dessen autoritären Führungsstil sowie für eine tiefgreifende Reform der Partei aussprechen würden.



Im Gespräch mit dem Nachrichtensender Aleph News erhob der Europaabgeordnete schwere Vorwürfe gegen Orban, dem er die Schuld an der Wahlniederlage der PNL bei der jüngsten Parlamentswahl gab. Sollte nicht umgehend auf parteiinterne Reformen gesetzt werden, laufe die PNL Gefahr, bei den nächsten Wahlen unter 20 Prozent der Stimmen einzufahren, so Bogdan. Er bedauere es sehr, nach der Wahlniederlage vom Dezember nicht sofort Orbans Rücktritt vom Amt des Parteichefs gefordert zu haben, fügte der PNL-Vize hinzu. Den Ex-Regierungschef verriss Bogdan als einen Politiker, dem die „Macht zu Kopf gestiegen“ sei, der sich wie ein „Alpha-Männchen“ verhalte und Entscheidungen ausschließlich im Alleingang treffe.



Schützenhilfe erhielt Bogdan von PNL-Generalsekretär Robert Sighiartău, der gegenüber der Presse am Montag bekräftigte, dass „zahlreiche Kollegen“ mit Orban zutiefst unzufrieden sind. Man wünsche einen Vorsitzenden, der im Interesse „der Partei, nicht diverser Personen“ handele, so Sighiartău. Der PNL-Generalsekretär bestätigte zudem, dass es in der Partei einen „Reformer-Flügel“ gibt, der Orbans umgehenden Abgang anstrebt.



Die PNL will im laufenden Jahr auf einem Parteitag ihre Führungsriege wählen lassen. PNL-Chef Orban, der auf eine Bestätigung im Amt hofft, hatte in letzter Zeit wiederholt angedeutet, besagten Konvent eventuell für den Frühsommer ansetzen zu wollen.