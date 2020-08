Politkarussell nimmt Fahrt auf

Bukarest (ADZ) – Das Politkarussell dreht sich vor den Wahlen im September wieder schneller. Dutzende Bürgermeister der PSD liefen zur PNL über – und umgekehrt. Zwei besonders absurde Beispiele gibt es in Călărași: Der Bürgermeister von Ștefan Cel Mare, der 31 Jahre FSN, PDSR und PSD gedient hatte, tritt nun für die PNL an; sein bislang liberaler Gegenkandidat trat zur PSD über. In Mănăstirea tritt der bisherige PNL-Bürgermeister nun für die PSD an, sein Gegenkandidat wechselte von der PSD zur PNL.